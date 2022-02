Gb, il premier Johnson annuncia la fine di tutte le restrizioni anti Covid. Da giovedì 24 i positivi potranno circolare liberamente (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il premier britannico Boris Johnson ha formalizzato alla Camera dei Comuni la fine di tutte le ultime restrizioni Covid in vigore in Inghilterra, inclusa la fine dell’obbligo dell’isolamento per le persone contagiate, che da questo momento saranno semplicemente “incoraggiate a esercitare la responsabilità personale” in caso d’infezione, così come avviene quando si è soggetti a “un’influenza”. annunciata anche la graduale revoca della distribuzione gratuita a pioggia dei test antigenici. “Il picco di Omicron è superato”, ha sottolineato Johnson, ricordando il livello d’immunità e di copertura vaccinale raggiunti dal Regno Unito. annunciando che da giovedì 24 febbraio non sarà tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilbritannico Borisha formalizzato alla Camera dei Comuni ladile ultimein vigore in Inghilterra, inclusa ladell’obbligo dell’isolamento per le persone contagiate, che da questo momento saranno semplicemente “incoraggiate a esercitare la responsabilità personale” in caso d’infezione, così come avviene quando si è soggetti a “un’influenza”.ta anche la graduale revoca della distribuzione gratuita a pioggia dei testgenici. “Il picco di Omicron è superato”, ha sottolineato, ricordando il livello d’immunità e di copertura vaccinale raggiunti dal Regno Unito.ndo che da24 febbraio non sarà tra ...

