Gazzetta: Spalletti non ha mai dato alibi al Napoli e all’ambiente, così ha fatto maturare la squadra (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Napoli è più maturo grazie a Luciano Spalletti, scrive la Gazzetta dello Sport. Merito del tecnico, che non ha concesso alibi, né ai giocatori né all’ambiente, insegnando la predisposizione al sacrificio. Il Napoli è diventato un gruppo solido, capace di soffrire. “Quando sono venuti a mancare giocatori, Spalletti non ha mai dato alibi ai suoi e soprattutto all’ambiente. E questo è servito anche a maturare. Per cui si lotta in quelli che si è, senza allargare le braccia e darsi per rassegnati. È successo anche negli ultimi big match contro Inter e Barcellona. Dove gli incontentabili hanno criticato i secondi tempi di una squadra che ha subìto gli avversari. Già, ma se giochi con ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilè più maturo grazie a Luciano, scrive ladello Sport. Merito del tecnico, che non ha concesso, né ai giocatori né, insegnando la predisposizione al sacrificio. Ilè diventato un gruppo solido, capace di soffrire. “Quando sono venuti a mancare giocatori,non ha maiai suoi e soprattutto. E questo è servito anche a. Per cui si lotta in quelli che si è, senza allargare le braccia e darsi per rassegnati. È successo anche negli ultimi big match contro Inter e Barcellona. Dove gli incontentabili hanno criticato i secondi tempi di unache ha subìto gli avversari. Già, ma se giochi con ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #Spalletti non ha mai dato alibi al #Napoli e all’ambiente, così ha fatto maturare la squadra Si lotta i… - SiamoPartenopei : 'Si lotta per quelli che si è senza allargare le braccia e darsi per rassegnati', Gazzetta rivela: così Spalletti h… - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Lo scudetto più pazzo. Spalletti, che occasione” - SiamoPartenopei : Cagliari-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: cambio modulo per Spalletti! La scelta su Osimhen e Fabian [GRAFICO] - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Lo scudetto più pazzo. Spalletti, che occasione” -