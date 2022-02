Gazzetta | la prestazione di Koulibaly al Camp Nou ha aumentato l’interesse del Barcellona

(Di lunedì 21 febbraio 2022) In-Napoli si è distinto particolarmente Kalidou. Spalletti lo ha definito spaventoso. La suaè stata fenomenale. Questo hadel club blaugrana verso il difensore del Napoli, scrive ladello Sport. Illo ha individuato come rinforzo per la prossima stagione. “Ilvisto alNou è stato sontuoso e ha destato ulteriormentedel club blaugrana che lo ha individuato fra i rinforzi possibili per la prossima stagione. KK stasera sarà capitano e ci terrà a mantenere il reparto al top europeo (attualmente alla pari con City e Siviglia a 17 reti subite, con una gara in meno)”. L'articolo ilNapolista.

Con unaal limite della perfezione lo spagnolo Carlos Alcaraz conquista il titolo Atp 500 di Rio de Janeiro superando in finale l'argentino Diego Schwartzman per 6 - 4 6 - 2 in appena 86 minuti di ...Unamaiuscola, sotto gli occhi del ct De Giorgi, da parte dei ragazzi di coach Di Pinto che ha preparato molto bene la gara mettendo pressione con battuta - muro agli avversari e lasciano ...Dopo la bella prestazione al Camp Nou, i blaugrana iniziano a pensare a come inserire nel loro progetto il difensore senegalese in scadenza di contratto nel 2023. Così l’edizione odierna de La ...Il club blaugrana lo ha individuato fra i rinforzi possibili per la prossima stagione. Stasera il difensore sarà il capitano contro il Cagliari ...