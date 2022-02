Advertising

zazoomblog : Gabanelli: Italia secondo Paese al mondo per consumo di farmaci contro la disfunzione erettile - #Gabanelli:… - giornalettismo : Molto spesso si tratta di #webmirroring, ovvero siti diversi che - però - fanno capo a una stessa entità. Nonostan… - Italia_Notizie : Il Viagra online illegale: 2,4 milioni di clienti italiani. Ecco dove si vende e tutti i rischi - MandrilloBionic : italiani comprano online senza ricetta da farmacie illegali. Dataroom ne ha trovate 46 operative in Italia. Il 95%… - angiuoniluigi : RT @Corriere: L’Italia è il secondo Paese al mondo per consumo dopo la Gran Bretagna -

Ultime Notizie dalla rete : Gabanelli Italia

Un giro di affari da oltre 200 milioni di euro l'anno. Ma c'è un dato allarmante, la vendita illegale on line di questi farmaci: sfuggono ai controlli delle autorità, costano meno e arrivano ......on line non autorizzate che offrono illegalmente farmaci per la disfunzione erettile ina un ... riportato oggi nello speciale Dataroom del Corriere della Sera a firma di Milenae ...Un giro di affari da oltre 200 milioni di euro l'anno. Ma c'è un dato allarmante, la vendita illegale on line di questi farmaci: sfuggono ai controlli delle autorità, costano meno e arrivano direttame ...L’Italia è il secondo Paese al mondo per consumo dopo la Gran Bretagna. Devono essere venduti solo in farmacia e su prescrizione medica, perché rischiosi (d.lgs. 219/2016, art. 112-quater comma 1). Le ...