FS firma il nuovo Patto ferroviario europeo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un accordo siglato da 33 operatori ferroviari e gestori di infrastrutture provenienti da 24 paesi europei, tra cui il Gruppo FS Italiane, per rendere le ferrovie del continente più attrattive, sostenibili, innovative e inclusive. È il nuovo Patto ferroviario europeo presentato oggi, a Parigi, nel corso dell’European Railway Summit, un convegno sul futuro dei trasporti in Europa. Alla tavola rotonda di presentazione dell’accordo hanno partecipato, tra gli altri, Adina Valean, Commissaria europea per i trasporti e il presidente del Gruppo FS Italiane Nicoletta Giadrossi. NICOLETTA GIADROSSI RACCONTA LA SFIDA “Il Patto ferroviario europeo è un accordo ambizioso – ha dichiarato Nicoletta Giadrossi – perché lega gli obiettivi e le azioni di decine di aziende di diversi ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un accordo siglato da 33 operatori ferroviari e gestori di infrastrutture provenienti da 24 paesi europei, tra cui il Gruppo FS Italiane, per rendere le ferrovie del continente più attrattive, sostenibili, innovative e inclusive. È ilpresentato oggi, a Parigi, nel corso dell’European Railway Summit, un convegno sul futuro dei trasporti in Europa. Alla tavola rotonda di presentazione dell’accordo hanno partecipato, tra gli altri, Adina Valean, Commissaria europea per i trasporti e il presidente del Gruppo FS Italiane Nicoletta Giadrossi. NICOLETTA GIADROSSI RACCONTA LA SFIDA “Ilè un accordo ambizioso – ha dichiarato Nicoletta Giadrossi – perché lega gli obiettivi e le azioni di decine di aziende di diversi ...

