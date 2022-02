Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 21 febbraio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 21 febbraio 2022)IL. Lunedì 21torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Decimo appuntamento conil, in onda lunedì 21, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo apre lacon le immagini esclusive del volo che ha permesso a Massimo Sestini di realizzare una delle foto più belle delle Frecce Tricolori: una collaborazione tra diversi aerei, per creare un set fotografico in quota, che ha dato vita a un’esperienza unica e imperdibile per appassionati e non. Giacobbo è con i piloti più ...