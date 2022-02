“Freedom – Oltre il confine”: anticipazioni di lunedì 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuovo appuntamento con “Freedom – Oltre il confine”: ecco le anticipazioni di lunedì 21 febbraio Decimo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», in onda lunedì 21 febbraio, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo apre la puntata con le immagini esclusive del volo che ha permesso a Massimo Sestini di realizzare una delle foto più belle delle Frecce Tricolori: una collaborazione tra diversi aerei, per creare un set fotografico in quota, che ha dato vita a un’esperienza unica e imperdibile per appassionati e non. Leggi anche –> chiarimento tra alex belli e davide il vip rivela quando sei andato via video Giacobbo è con i piloti più amati e famosi d’Italia e, forse, del mondo: le ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuovo appuntamento con “il”: ecco ledi21Decimo appuntamento con «il», in onda21, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo apre la puntata con le immagini esclusive del volo che ha permesso a Massimo Sestini di realizzare una delle foto più belle delle Frecce Tricolori: una collaborazione tra diversi aerei, per creare un set fotografico in quota, che ha dato vita a un’esperienza unica e imperdibile per appassionati e non. Leggi anche –> chiarimento tra alex belli e davide il vip rivela quando sei andato via video Giacobbo è con i piloti più amati e famosi d’Italia e, forse, del mondo: le ...

Advertising

fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #Freedom - Oltre il confine - Puntata del 21/02/2022 - Con Roberto Giacobbo su Italia 1. - Emycaiazzo22 : RT @QuiMediaset_it: Nel nuovo appuntamento con #FreedomOltreilConfine #RobertoGiacobbo mostra immagini inedite ed esclusive di Massimo Sest… - freedom_474 : RT @IlariaBifarini: Colazione in autogrill senza Nazipass. Il rientro nel Draghistan dopo una settimana di libertà oltre confine. https://t… - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: Nel nuovo appuntamento con #FreedomOltreilConfine #RobertoGiacobbo mostra immagini inedite ed esclusive di Massimo Sest… - MontiFrancy82 : Decimo appuntamento con « #Freedom – Oltre il confine », in onda lunedì 21 febbraio, in prima serata, su Italia 1 -