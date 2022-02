Frecce Tricolori | Umbria e Torino nella nuova puntata di ‘Freedom’

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 21 febbraio 2022) MILANO – “Stasera andrà in onda unadi Freedom e vi invito a non perderne un solo minuto. Viaggeremo insieme ai piloti dellee scopriremo la loro storia ma sarà anche l’occasione per scoprire alcune novità che riesce ancora a riservarci la Orvieto sotterranea. Ci sposteremo poi inper la storia di un piccolo nucleo di case che sono state protagoniste di una delle pagine di storia più particolari di sempre, la nascita della Repubblica di Cospaia. Infine torneremo in una città a cui sono molto affezionato,, per scoprire i segreti che da sempre le hanno donato l’appellativo di magica”. Così Roberto Giacobbo annuncia sui social cosa ci saràdi “Freedom – Oltre il confine” in onda stasera alle 21.20 ...