Fratoianni: 'Calenda appoggia il sindaco di destra di Genova? Della sinistra non gliene frega niente' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nicola Fratoianni ancora contro Carlo Calenda : "Ma il Carlo Calenda che appoggia il sindaco di destra a Genova è lo stesso Calenda Carlo che dal palco del congresso di Azione pretendeva di disegnare ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nicolaancora contro Carlo: "Ma il Carlocheildiè lo stessoCarlo che dal palco del congresso di Azione pretendeva di disegnare ...

Advertising

GioSca63 : @PetrazzuoloF @siwel44it Quindi il campo largo sarebbe una alleanza in un ventaglio che va da calenda/renzi a Frato… - globalistIT : L'ironia (ma neanche tanto) di Nicola Fratoianni - LArchimandrita : @NFratoianni #Bucci non ha tessere di partito ed è un grande sindaco. #Calenda ha voluto premiare la competenza. Fr… - GioSca63 : @PetrazzuoloF @siwel44it Il pd dovrebbe smettere di cercare il 'campo largo' così come citato da Letta, formare una… - gcarlo62 : @La7tv @concitadeg @DAVIDPARENZO @InOndaLa7 @dariabig @CarloCalenda Uno che in alleanza con +Europa raccatta un mis… -