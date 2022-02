Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno lasciando? Da quanti anni sono insieme e le voci sul matrimonio in crisi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Totti e Ilary, un amore che dura da 20 anni (17 di matrimonio) tre figli, che ora sembra arrivato al capolinea. Tra l’incredulità generale dei fan, che si sono lanciati sui social con commenti di ogni genere, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se i diretti interessati ancora non si sono sbilanciati né nel confermare né nello smentire. Pare che questa situazione sia iniziata già diversi mesi fa, da quando le loro apparizioni insieme si sono fatte sempre meno e sembrerebbe che anche molte persone vicine alla coppia abbiano confermato la situazione. Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano? L’indiscrezione La loro sembrava una di quelle storie destinate ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022), un amore che dura da 20(17 di) tre figli, che ora sembra arrivato al capolinea. Tra l’incredulità generale dei fan, che silanciati sui social con commenti di ogni genere, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se i diretti interessati ancora non sisbilanciati né nel confermare né nello smentire. Pare che questa situazione sia iniziata già diversi mesi fa, da quando le loro apparizionisifatte sempre meno e sembrerebbe che anche molte persone vicine alla coppia abbiano confermato la situazione.si lasciano? L’indiscrezione La loro sembrava una di quelle storie destinate ...

