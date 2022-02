Forse ci siamo, questa volta lo stato di emergenza sempre proprio che non sarà prorogato. Cambieranno tante cose, almeno fino a dopo l'estate... (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Inghilterra, anche se non tutti ne sono convinti, alla fine della settimana prossima, toglierà tutte le restrizioni contro il Covid-19, compreso l’obbligo di auto-isolamento per i contagiati. Leggi anche › L’Europa verso l’uscita da Covid-19: gli aggiornamenti e le restrizioni che stanno per cambiare Covid: liberi tutti in Inghilterra, l’Italia più cauta L’Italia, invece, sul fatto che il virus sia stato sconfitto, non se la sente di essere così fiduciosa. E quindi non segue il premier Johnson, pur allentando di molto le misure di sicurezza. Ciò che è certo, è che manterrà le mascherine al chiuso e il green pass anche oltre il 31 marzo, giorno in cui scadrà lo stato di emergenza che con ogni probabilità non ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Inghilterra, anche se non tutti ne sono convinti, alla fine della settimana prossima, toglierà tutte le restrizioni contro il Covid-19, compreso l’obbligo di auto-isolamento per i contagiati. Leggi anche › L’Europa verso l’uscita da Covid-19: gli aggiornamenti e le restrizioni che stanno per cambiare Covid: liberi tutti in Inghilterra, l’Italia più cauta L’Italia, invece, sul fatto che il virus siasconfitto, non se la sente di essere così fiduciosa. E quindi non segue il premier Johnson, pur allentando di molto le misure di sicurezza. Ciò che è certo, è che manterrà le mascherine al chiuso e il green pass anche oltre il 31 marzo, giorno in cui scadrà lodiche con ogni probabilità non ...

