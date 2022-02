Forlì 5: esordio per Arnaldi, escono Cobolli e Giustino (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel secondo Challenger consecutivo sui campi indoor del Villa Carpena diventano dieci gli italiani nel main draw: a Caruso, terza testa di serie, Agamenone, n.8 del seeding, Pellegrino e Napolitano si aggiungono i qualificati Maestrelli, Arnaboldi e Ferrari Leggi su federtennis (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel secondo Challenger consecutivo sui campi indoor del Villa Carpena diventano dieci gli italiani nel main draw: a Caruso, terza testa di serie, Agamenone, n.8 del seeding, Pellegrino e Napolitano si aggiungono i qualificati Maestrelli, Arnaboldi e Ferrari

Advertising

zazoomblog : Forlì 5: esordio per Giustino Cobolli e Arnaldi - #Forlì #esordio #Giustino #Cobolli - livetennisit : Al Challenger Città di Forlì 4 stop all’esordio per Pellegrino, Moroni e Arnaldi (con il programma di domani) - zazoomblog : Forlì 4: esordio per Napolitano e Caruso - #Forlì #esordio #Napolitano #Caruso - zazoomblog : Forlì 4: lunedì esordio per Zeppieri Giustino Pellegrino e Gigante - #Forlì #lunedì #esordio #Zeppieri -