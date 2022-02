(Di lunedì 21 febbraio 2022) Laha svelato il, variante estrema del suo-up doppia cabina che sarà in vendita anche in Europa nei prossimi mesi: le prime consegne sono previste in estate. Caratterizzato da un assetto specifico, con un upgradee sospensioni per un maggiore dinamismo, e da un'elettronica che consente di selezionare sette differenti modalità di guida, Ilpiù estremo è mosso da un V6 EcoBoost che sfiora i 290 cavalli, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e alla trazione integrale permanente. Il look, come da tradizione, si fa notare, con diverse personalizzazioni sia sugli esterni sia nell'abitacolo. V6 benzina per iniziare, poi anche diesel. Si parte di diritto dal motore, che per questa applicazione ha beneficiatoa messa a punto dei ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Ford Ranger Raptor - Il pick-up dell'Ovale Blu sfodera i muscoli con un V6 da 290 CV - VIDEO - BarbaraPremoli : Ford Ranger Raptor di nuova generazione - MotoriNoLimits : Ford Ranger Raptor di nuova generazione - ildossier : Ford Ranger Raptor: la nuova generazione riscrive le regole delle prestazioni in off-road - - omnifurgone : Nuovo Ford Ranger Raptor, si è superato in tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Ford Ranger

NuovoRaptor , ecco the' Ultimate performance pick - up '. Per un segmento che cresce arrivano più muscoli e tecnologia , oltre al design della nuova generazione . Raptor è la versione ...Incidente stradale questa mattina, martedì 22 febbraio , intorno alle 6.20 sulla superstrada della Malpensa SS336, pochi metri prima dell'uscita aeroporto in direzione Torino. Unaha tamponato per cause in fase di accertamento, una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 66 anni. Nessuno dei due conducenti ha riportato ferite gravi solo qualche contusione. Il ...The new Ford Ranger Raptor is revealed with added butch and a 284bhp, 3.0-litre EcoBoost V6 petrol engine. Goes on sale in the UK this year. It’s three months since the new Ford Ranger arrived as the ...La Ford ha svelato il Ranger Raptor, variante estrema del suo pick-up doppia cabina che sarà in vendita anche in Europa nei prossimi mesi: le prime consegne sono previste in estate. Caratterizzato da ...