(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente delda, Jorge Salgado, ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima per la cessione delle quote maggioritarie del club ald'investimenti Usa '777 Partners', lo ...

Advertising

glooit : Fondo proprietario Genoa acquisisce anche il Vasco da Gama leggi su Gloo - corradone91 : Il fondo #777Partners, già proprietario del #Genoa, acquisterà anche il #VascodaGama. Lo storico club stagna nella… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: L’Atalanta cambia proprietà: firmato l’accordo tra i Percassi e il co-presidente del fondo Bain Capital (e proprietari… - Alessan04138070 : RT @petergomezblog: L’Atalanta cambia proprietà: firmato l’accordo tra i Percassi e il co-presidente del fondo Bain Capital (e proprietario… - smaciocchi : Preparateve alla serie B L’Atalanta cambia proprietà: firmato l’accordo tra i Percassi e il co-presidente del fondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo proprietario

ANSA Nuova Europa

Creato nel 2015 a Miami, il'777 Partners' ha due soci fondatori, il 73enne Steve Pasko e il 40enne Josh Wander. Sparse per il mondo ha quote in 54 diverse imprese che coprono i settori dell'......disco - afferma " ma la quarantena mi ha permesso di avere il tempo di scavare un po' più a... Suo padre,di un negozio di dischi nel cuore della cittadina umbra, ha immerso fin da ...RIO DE JANEIRO, 21 FEB - Il presidente del Vasco da Gama, Jorge Salgado, ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima per la cessione delle quote maggioritarie del club al fondo ...La pianificazione del comparto scuole prevede l‘acquisto di una proprietà privata vincolata e il trasferimento della scuola dell’infanzia nella campagna ...