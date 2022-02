Fisco | riammesso alla rateazione chi aveva aderito a rottamazione ter o saldo e stralcio e non ha pagato Il 43% non è in regola

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Chi già prima del Covid nonversato le rate concordate con ilpotrà chiedere entro fine aprile di essere. L’opportunità è stata inserita nel decreto Milleproroghe durante il passaggio in commissioneCamera. La settimana scorsa la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra, rispondendo a un’interrogazione in Commissione Finanze al Senato,spiegato chedata del primo gennaio 2022 i contribuenti con un piano di pagamento ancora in essere (con rate da pagare nel 2022 e 2023) o che hanno concluso entro i termini i versamenti delle somme dovute sono 718mila (57% del totale) mentre circa 532mila (43% del totale) non hanno provveduto a pagare e hanno quindi perso i benefici della definizione agevolata. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fisco riammesso

Il Fatto Quotidiano

... dovranno quindi: pagare quanto richiesto dal(ovvero i 100 euro una tantum); limitare le ... che conserva fino al rientro dell'emergenza (o fino a quando non si vaccina e, pertanto, è...Manovra, dalle bollette alfino al reddito di cittadinanza: spinta da 32 miliardi Superbonus, ...di una precedente rateizzazione per mancato pagamento delle rate e vuole essereal piano,...Chi già prima del Covid non aveva versato le rate concordate con il fisco potrà chiedere entro fine aprile di essere riammesso alla rateazione. L’opportunità è stata inserita nel decreto Milleproroghe ...Le Direzioni regionali delle entrate stanno confermando che l’opzione per il vecchio regime patent box per il quinquennio 2020-2024 è ancora esercitabile (si veda il Sole 24 Ore del 13 gennaio), ...