Fiorentina | trattativa avviata col Real Madrid

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Laè contenta del rendimento di Alvaro Odriozola, attualmente in prestito secco dal. Per questo con le Merengues...

Ci era andato vicino la scorsa estate, dopo un Europeo da protagonista, ma sul più bello lacon lasi è arenata. Con Carnevali c'è una promessa, se tornerà a bussare una big ...... a seguito di una lungadurante la quale i fautori della sommossa avevano provveduto ... Read More Sport Serie A: la viola stende i nerazzurri,- Atalanta 1 - 0 20 Febbraio 2022 La ...Ci era andato vicino la scorsa estate, dopo un Europeo da protagonista, ma sul più bello la trattativa con la Fiorentina si è arenata.Vediamo tutte le trattative in questa fase di mercato ... vuole riosolvere la questione Kessiè e trovare il suo sostituto. Dalot alla Fiorentina: 25% La Fiorentina in estate probabilmente saluterà ...