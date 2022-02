Fiorentina, l’attaccante verso la permanenza: nessuna offerta per lui (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo quanto riporta FirenzeViola.it, l’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, sembra destinato a restare. Probabilmente a causa del suo scarso impiego, il calciatore non ha attirato l’attenzione dei club esteri, in particolare quelli russi, che non avrebbero avanzato alcuna offerta. Kokorin Fiorentina mercatoRestano dunque bassissime le probabilità di una cessione last minute (in Russia il mercato termina domani) per l’ex Spartak Mosca. Il giocatore, dunque, dovrà essere in grado di mostrare le proprie qualità per mettere in difficoltà Vincenzo Italiano, nelle sue scelte. POTREBBE INTERESSARTI: Cori ingiuriosi durante Cagliari-Napoli: i dettagli Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo quanto riporta FirenzeViola.it,della, Aleksandr Kokorin, sembra destinato a restare. Probabilmente a causa del suo scarso impiego, il calciatore non ha attirato l’attenzione dei club esteri, in particolare quelli russi, che non avrebbero avanzato alcuna. KokorinmercatoRestano dunque bassissime le probabilità di una cessione last minute (in Russia il mercato termina domani) per l’ex Spartak Mosca. Il giocatore, dunque, dovrà essere in grado di mostrare le proprie qualità per mettere in difficoltà Vincenzo Italiano, nelle sue scelte. POTREBBE INTERESSARTI: Cori ingiuriosi durante Cagliari-Napoli: i dettagli

