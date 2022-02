Fiorentina-Juve, occhio alla provocazione dei viola: nel mirino Vlahovic? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Manca sempre meno per il match tanto atteso di semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus: arriva la provocazione dei viola per Vlahovic Le semifinali di Coppa Italia prevedono l’incontro anticipato tra la Fiorentina, ex club di Dusan Vlahovic, e la Juventus, attuale club del serbo. Sarà sicuramente una partita diversa dalle altre, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Manca sempre meno per il match tanto atteso di semifinale di Coppa Italia trantus: arriva ladeiperLe semifinali di Coppa Italia prevedono l’incontro anticipato tra la, ex club di Dusan, e lantus, attuale club del serbo. Sarà sicuramente una partita diversa dalle altre, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? La #Fiorentina emana un comunicato particolare per invitare i tifosi allo stadio contro la #Juventus nella gara d… - milanista81 : @TiroAGiroud Al quarto posto c’è il Verona con 49 gol segnati, poi Atalanta e Napoli a 46, Fiorentina e Roma a 44,… - zazoomblog : Fiorentina-Juve di Coppa Italia: biglietti già in vendita. I prezzi (alti) per una “partita speciale” -… - CorSport : #Fiorentina, via alla campagna per la sfida alla #Juve di #Vlahovic: 'Non è una partita come le altre' ?? - nikblak66 : @lucademaria2000 @capuanogio Se dovevano aiutare la Juve, bastava la settimana scorsa in Atalanta - Juve cacciare u… -