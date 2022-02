Figlia dell'amplesso tra poesia ed eros, rappresentò il travolgente esordio della scrittura erotica femminile (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anai?s Nin e? nata il 21 febbraio 1903 (foto Everett / Contrasto). Anaïs Nin è una Pesci scandalosa e purissima. Figlia dell’amplesso tra poesia ed eros, rappresentò il travolgente esordio della scrittura erotica femminile. Nascere con il Sole congiunto a Giove nella quinta casa dimora del piacere è già una formula seduttiva potente. Se aggiungete il tratto elegante dell’ascendente Bilancia, il tema natale è irresistibile. Trasgressiva come solo i Pesci sanno essere, la Nin è stata una narratrice così eversiva da far sussultare persino le stelle. Che, per riparare allo scandalo, aggiunsero all’oroscopo una solida Luna in Capricorno. Saturno congiunto a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anai?s Nin e? nata il 21 febbraio 1903 (foto Everett / Contrasto). Anaïs Nin è una Pesci scandalosa e purissima.traedil. Nascere con il Sole congiunto a Giove nella quinta casa dimora del piacere è già una formula seduttiva potente. Se aggiungete il tratto elegante’ascendente Bilancia, il tema natale è irresistibile. Trasgressiva come solo i Pesci sanno essere, la Nin è stata una narratrice così eversiva da far sussultare persino le stelle. Che, per riparare allo scandalo, aggiunsero all’oroscopo una solida Luna in Capricorno. Saturno congiunto a ...

