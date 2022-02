FIGC | Gravina | Calcio? Lavoriamo in due direzioni sulla situazione economica | occhio alle plusvalenze

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News La, attraverso il suo presidente Gabriele, ha affermato: "in due: quella di migliorare l'attuale e quella di prevenire il dissesto". L'impegno sarebbe quindi rivolto sia verso il presente che il futuro, in un periodo nel quale ilitaliano rischia di vedere i suoi club più importanti fallire a causa dei pesanti debiti.? "È giunto il momento di fare una distinzione molto pragmatica tra quelle metriche che sono rilevanti per la licenza di iscrizione al campionato nazionale e quelle che sono essenziali per controllare la fase amministrativa. Nel nostro campionato. Il motivo lo dico perché a 16 di oggi, tutti società pagate e in regola, grazie alla forte ricapitalizzazione di ...

Advertising

GiovanniMario12 : RT @RaiSport: #Gravina: 'Ad aprile 2021 con #Mancini abbiamo trovato un accordo che lo impegna fino al 2026 e l'abbiamo fatto prima della v… - sportli26181512 : Gravina: 'Rinvio Serie A per la Nazionale? Ne stiamo parlando, ma la vedo complicata': Intervistato da ‘90° Minuto’… - zazoomblog : FIGC Gravina: “Staremo molto attenti sui ricavi dalle plusvalenze. Le iscrizioni…” - #Gravina: #“Staremo #molto… - Mediagol : FIGC, Gravina: “Staremo molto attenti sui ricavi dalle plusvalenze. Le iscrizioni…” - BianconeraNews : Il presidente della @FIGC Gabriele #Gravina pone in forte dubbio la possibilità di poter stoppare la #SerieA per da… -

Ultime Notizie dalla rete : FIGC Gravina

"Pubblico al 100% per Italia - Macedonia? Me lo auguro per la Nazionale, per i tifosi di Palermo e i tifosi italiani". Così Gabriele, presidente delle, ai microfoni di 90esimo minuto, trasmissione in onda su Rai 2 . La speranza è che lo stadio Barbera, che ospiterà il playoff mondiale con i macedoni, possa presentarsi ...Gabrieleha parlato dei playoff di qualificazione mondiale nel corso della sua ospitata a Novantesimo Minuto. L'obiettivo, per il presidente della, è ampliare la capienza del Barbera per la prima ...Me lo auguro per la Nazionale, per i tifosi di Palermo e i tifosi italiani". Così Gabriele Gravina, presidente delle Figc, ai microfoni di 90esimo minuto, trasmissione in onda su Rai 2. La speranza è ...Intervistato da ‘90° Minuto’, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha risposto a una domanda relativa alla possibilità di rinviare una giornata di campionato per dare qualche giorno in più ...