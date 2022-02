Fifa 22: come ottenere il pack Twitch Prime Gaming in regalo! (Di lunedì 21 febbraio 2022) EA Sports mette a disposizione periodicamente un pacchetto per Fifa 22 Ultimate Team in regalo riservato agli abbonati Twitch Prime/Amazon Prime (da agosto dello scorso anno ribattezzato in Prime Gaming) Il primo pacchetto Prime Gaming di Fifa 22, rilasciato il 25 ottobre conteneva 7x Giocatori rari Oro 2x Scelta giocatore 12x Consumabili rari 1x Oggetto in prestito Oro raro (5 partite) Il secondo pacchetto rilasciato lunedì 22 novembre contiene invece 7x Giocatori rari Oro 2x Scelta giocatore 81+ 12x Consumabili rari Cristiano Ronaldo in prestito per 7 partite Il terzo pacchetto rilasciato lunedì 20 dicembre contiene invece 7 Giocatori rari Oro 2 scelta giocatore OVR 82 12 Consumabili rari 1 Prestito giocatore Messi (12 ... Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 21 febbraio 2022) EA Sports mette a disposizione periodicamente un pacchetto per22 Ultimate Team in regalo riservato agli abbonati/Amazon(da agosto dello scorso anno ribattezzato in) Il primo pacchettodi22, rilasciato il 25 ottobre conteneva 7x Giocatori rari Oro 2x Scelta giocatore 12x Consumabili rari 1x Oggetto in prestito Oro raro (5 partite) Il secondo pacchetto rilasciato lunedì 22 novembre contiene invece 7x Giocatori rari Oro 2x Scelta giocatore 81+ 12x Consumabili rari Cristiano Ronaldo in prestito per 7 partite Il terzo pacchetto rilasciato lunedì 20 dicembre contiene invece 7 Giocatori rari Oro 2 scelta giocatore OVR 82 12 Consumabili rari 1 Prestito giocatore Messi (12 ...

