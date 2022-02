Festival Sanremo: Fiorello, “Amadeus farà anche i prossimi due” (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'intervento di Fioorello a "Che tempo che fa" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'intervento di Fioorello a "Che tempo che fa" L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RadioItalia : Emma #atupertu con la Redazione di Radio Italia , racconta aneddoti e retroscena sulla sua partecipazione al Festiv… - Radio1Rai : #Sanremo Milioni di ascolti in streaming in 200 Paesi. Lo registra la classifica Global di #Billboard con ben 7 del… - chetempochefa : Questa sera a #CTCF avremo con noi Amadeus, reduce dal grande successo del 72° Festival di Sanremo e ora alla condu… - LuigiCampagna5 : @La_Ri71 Woow Prof stiamo andando alla grande... Prossimo anno candidatura per il 73 Festival di Sanremo oppure la… - eligio68 : @FiorellaMannoia Putin però le risponderebbe che anche il festival di Sanremo è una gara a chi ce l’ha più grosso, e non è gratis -