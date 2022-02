Festa del SS Crocifisso, a Monreale arrivano le prime istanze delle bancarelle (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al Comune di Monreale iniziano ad arrivare le prime richieste di autorizzazione di suolo pubblico per l’installazione di bancarelle in occasione della Festa del SS Crocifisso. Mentre le istituzioni s’iniziano a interrogare sulla possibilità di dare nuovamente il via libera alla festività, sono diversi gli imprenditori che al Comune hanno fatto recapitare la propria istanza per (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al Comune diiniziano ad arrivare lerichieste di autorizzazione di suolo pubblico per l’installazione diin occasione delladel SS. Mentre le istituzioni s’iniziano a interrogare sulla possibilità di dare nuovamente il via libera alla festività, sono diversi gli imprenditori che al Comune hanno fatto recapitare la propria istanza per (live.it)

