FdI si conferma primo partito. Male la Lega, il sondaggio Mentana gela il Carroccio. Tutti i dati (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fratelli d’Italia si conferma ancora primo partito nel sondaggio Swg per il Tg di La 7. Mentana ne dà notizia nel telegiornale serale, puntuale come ogni lunedì. E come lunedì scorso il partito di Giorgia Meloni si attesta al 21,4 per cento, praticamente la stessa percentuale di sette giorni fa. “Ci guadagnerebbe uno solo”, scandisce Mentana, “se si andasse a votare ora”. Un consolidamento importante. Segue al secondo posto il Pd col 20,7 per cento, ma in calo rispetto a lunedì 14 febbraio (21,1%). Aumenta il divario tra FdI e la Lega. Il Carroccio si ferma 16,8. sondaggio Mentana: si allarga il divario tra FdI e Lega Va malissimo per il partito di Matteo Salvini che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fratelli d’Italia siancoranelSwg per il Tg di La 7.ne dà notizia nel telegiornale serale, puntuale come ogni lunedì. E come lunedì scorso ildi Giorgia Meloni si attesta al 21,4 per cento, praticamente la stessa percentuale di sette giorni fa. “Ci guadagnerebbe uno solo”, scandisce, “se si andasse a votare ora”. Un consolidamento importante. Segue al secondo posto il Pd col 20,7 per cento, ma in calo rispetto a lunedì 14 febbraio (21,1%). Aumenta il divario tra FdI e la. Ilsi ferma 16,8.: si allarga il divario tra FdI eVa malissimo per ildi Matteo Salvini che ...

Advertising

BrutoGiunio : @FiliAloisi @Klevis_Gjoka Comuqnue visto che vi piace tanto il formalismo chi governa non lo decide Calenda (che ad… - ilSicilia : #Politica #centrodestra FdI conferma: in Sicilia in corsa con Musumeci candidato governatore - Alfonso1958 : @jxgiuliano Per me è un grande favore ai mini evasori. FdI è amico degli evasori! Se ce n'era bisogno ho la confer… - infoitinterno : Il Pd si conferma il primo partito, FdI lo tallona a mezzo punto - zazoomblog : Il Pd si conferma il primo partito FdI lo tallona a mezzo punto - #conferma #primo #partito #tallona -