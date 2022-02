Favori | appalti e concessioni Sedici arresti a Sabaudia Ai domiciliari anche la sindaca Gervasi Dubbi pure sulle gare gestite dai Forestali

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Spiaggeall’insegna dell’illegalità a, favorendo gli amici e gli amici degli amici,pilotati per i mondiali di canottaggio dello scorso anno, con affari per un milione di euro garantiti alle ditte amiche dei pubblici amministratori e persino turbative d’astaassegnazioni di lavori fatte nel Parco Nazionale del Circeo, in cui sono stati considerati coinvolti gli stessi carabinieri, aglilacivica GiadaUn terremoto l’inchiesta della Procura di Latina culminata questa mattina conmisure cautelari. Aglilacivica Giada ...

... dice un altro procuratore della repubblica, che aggiunge: "Se dalla donazione riusciamo a individuare un ritorno in termini di, concessioni,, allora cambia l'ipotesi di reato in ...Certamente idel pronostico saranno dalla parte dei biancorossi, ma questo non significa che ... Visionate le riprese delle telecamere nel centro abitato Inchiesta sugli, Massimo Castelli ...«Se dalla donazione riusciamo a individuare un ritorno in termini di favori, concessioni, appalti, allora cambia l’ipotesi di reato in corruzione e il codice ci offre un ventaglio di strumenti ...Il giorno dopo la vittoria elettorale per la carica di sindaco di Anzio vengono captate »tre conversazioni di eccezionale valore probatorio rivelatrici del sostegno offerto dalle famiglie calabresi in ...