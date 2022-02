Farmacista pretende pin del bancomat per vendere una medicina | Denunciato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Farmacista pretende

TGCOM

Solo con l'intervento delle forze dell'ordine sono riusciti a ottenere il farmaco. 'Ilal nostro rifiuto - spiega anche la mamma Asia Maraucci, presidente dell'associazione La Battaglia di Andrea - non ci ha voluto vendere nulla. La richiesta che ci ha fatto il signore , ......la prescrizione di un medico che, dopo attenta valutazione, ne sancisca la necessità di sottoporsi al vaccino antiCovid . 'Lo dice l'Aifa, non io', precisa Flavio Del Bufalo ,...“E’ un episodio gravissimo quello accadutomi ieri ad Afragola, dove un farmacista si e’ rifiutato di vendermi un farmaco per mio figlio, afflitto da problemi della sfera autistica, perche’ non ho volu ...AFRAGOLA – “E’ un episodio gravissimo quello accadutomi ieri ad Afragola, dove un farmacista si é rifiutato di vendermi un farmaco per mio figlio, afflitto da problemi della sfera autistica, perché no ...