Farmacista pretende pin del bancomat per vendere un medicinale | ' Sarà denunciato'

(Di lunedì 21 febbraio 2022) "E' un episodio gravissimo quello accadutomi ieri ad Afragola , dove unsi è rifiutato di vendermi un farmaco per mio figlio , afflitto da problemi della sfera autistica, perché non ho ...

"Per acquistare la medicina abbiamo dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri - aggiunge Maraucci - perché il, malgrado il nostro diniego continuava a pretendere di voler digitare lui ...'Ilal nostro rifiuto - spiega anche la mamma Asia Maraucci, presidente dell'associazione La Battaglia di Andrea - non ci ha voluto vendere nulla. La richiesta che ci ha fatto il signore , ...«E' un episodio gravissimo quello accadutomi ieri ad Afragola , dove un farmacista si è rifiutato di vendermi un farmaco per mio figlio , afflitto da ...«È un episodio gravissimo quello accadutomi ieri ad Afragola, dove un farmacista si é rifiutato di vendermi un farmaco per mio figlio. E' afflitto da ...