F1, Lando Norris porta al debutto la McLaren a Barcellona: filming day per il team di Woking (Di lunedì 21 febbraio 2022) Barcellona centro di gravità permanente per il Circus della F1. Dal 23 al 25 febbraio la pista catalana sarà sede degli attesi test pre-stagionali. Un'annata molto particolare quella che si preannuncia considerando la rivoluzione tecnica dettata dal nuovo regolamento. Pertanto, non manca la curiosità relativamente alle nuove monoposto. Dopo la Haas, è stata la McLaren a sfruttare quest'oggi il circuito del Montmelò per il proprio filminig day: 100 km dedicati alle riprese promozionali per verificare che tutto funzionasse sulla nuovissima MCL36. E' spettato al britannico Lando Norris esordire nell'abitacolo della nuova macchina a effetto suolo del team britannico. Una vettura molto ricercata dal punto di vista aerodinamico che diversamente dalla maggior parte delle scuderie, tra cui la Ferrari, ha ...

