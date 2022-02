F1 | la Alpine presenta la nuova monoposto | ecco le due livree FOTO

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Si scaldano i motori per il mondo della F1. Poco fa, la, hato la, quest’anno sponsorizzata dalla Btw. Anche i due piloti hanno parlato a margine dellazione.le parole di Fernando Alonso: “Quella del 2021 è stata una stagione pazzesca per. Abbiamo fatto tanti progressi, il team è più forte e siamo pronti per le sfide del 2022. Il nuovo regolamento spero che possa cambiare le regole del gioco, ed è per questo che sono tornato. La squadra ha fatto un lavoro fantastico a Enstone e siamo tutti motivati”. Anche ovviamente il pilota francese, Esteban Ocon, ha detto la sua: “La mia vittoria in Ungheria e il podio in Qatar di Alonso sono stati il nostro 2021, molto buono. Questa stagione sarà caratterizzata da progressi, ho ...