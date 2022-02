Eurostat | Toscana peggior regione in Italia per perdita valore aggiunto -9 | 6% nel 2020

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eurostat Toscana

Firenze Post

...6% del valore riferito al 2019) Anche una stima dicalcola che il numero delle notti ... Il podio è per Emilia - Romagna, (15,1% delle presenze complessive), Veneto (12,8%) e(11,1%), ...La mortalità in eccesso, misurata da, è definita come la percentuale del numero dei morti ... Il resto della Lombardia, il Trentino - Alto Adige, le province di Prato in, Vercelli in ...Bruxelles – Pandemia e confinamento imposto per arginare la crisi sanitaria ora presentano il conto, che si misura in perdita di ricchezza per ogni singola regione d’Europa e d’Italia. Eurostat pubbli ...BRUXELLES - Nel 2020, il valore aggiunto lordo (Gva) della Toscana ha visto il calo peggiore in Italia, perdendo il 9,6% rispetto al 2019. Lo certifica Eurostat. A seguire Veneto e Sardegna (entrambe ...