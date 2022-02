Energia | Occhiuto | comunità rinnovabili occasione per Calabria

Advertising

CosenzaChannel : Ad Arcavacata un incontro per avviare l'iter di transizione che consentirà anche di creare così reddito. Lunedì riu… - CosenzaChannel : Ad Arcavacata un incontro per avviare l'iter di transizione che consentirà anche di creare così reddito. Lunedì riu… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Occhiuto

Tiscali.it

"Le comunità energetiche rinnovabili - ha aggiunto- servono a produrree a cederla gratuitamente in maniera tale che si possa intervenire strutturalmente per risolvere un problema ...Il convegno, organizzato dalla Giunta regionale calabrese, vedrà la partecipazione, oltre che del presidente Robertoe dell'assessore con delega all', Rosario Varì, della ...Alla Regione il sottosegretario Fontana, che parla di «strumento potente». Occhiuto: «Stiamo mettendo mano al piano regionale, ormai troppo datato» ...Catanzaro - 'La Regione Calabria sta già mettendo mano al piano per l'energia che è troppo datato e va integrato, ma oggi qui teniamo un'importante iniziativa presentando ai sindaci questa opportunità ...