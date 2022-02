Energia, quel bisogno di misure strutturali oltre l’emergenza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si inizia a perdere il conto dei provvedimenti straordinari assunti dal governo al fine di contenere i rincari delle bollette dell’Energia elettrica e del gas. D’altronde, i picchi dei prezzi all’ingrosso raggiunti nel mese di dicembre, la persistenza con cui questi stanno mantenendo livelli elevati e l’aggiornamento annuale dei contratti di fornitura rimasti bloccati per il 2021 richiedevano ulteriori disposizioni a favore di famiglie e imprese. Sulla scorta del toolbox approntato dalla Commissione europea, l’armamentario a cui l’ultimo provvedimento fa ricorso è principalmente quello delle leve sulle componenti fiscali e parafiscali della bolletta, che abbiamo imparato a conoscere a partire dal decreto Rilancio del maggio 2020, che faceva fronte alla crisi Covid-19, e meglio ancora da giugno 2021, quando la curva dei prezzi dell’elettricità iniziava ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si inizia a perdere il conto dei provvedimenti straordinari assunti dal governo al fine di contenere i rincari delle bollette dell’elettrica e del gas. D’altronde, i picchi dei prezzi all’ingrosso raggiunti nel mese di dicembre, la persistenza con cui questi stanno mantenendo livelli elevati e l’aggiornamento annuale dei contratti di fornitura rimasti bloccati per il 2021 richiedevano ulteriori disposizioni a favore di famiglie e imprese. Sulla scorta del toolbox approntato dalla Commissione europea, l’armamentario a cui l’ultimo provvedimento fa ricorso è principalmentelo delle leve sulle componenti fiscali e parafiscali della bolletta, che abbiamo imparato a conoscere a partire dal decreto Rilancio del maggio 2020, che faceva fronte alla crisi Covid-19, e meglio ancora da giugno 2021, quando la curva dei prezzi dell’elettricità iniziava ...

Advertising

formichenews : #Energia, quel bisogno di misure strutturali oltre l’emergenza L’analisi di Michele Masulli, direttore area energi… - Genomalieno : RT @lorenazappelli1: @transenv Tanto per sapere, tutto quel popo di energia elettrica da dove verrà presa? Costruiamo centrali nucleari, c… - forestale82 : RT @mamabuange: … tenete a mente una cosa importante, non cercate mai di appropriarvi di quell’energia che può donarvi. Non distruggete que… - mamabuange : … tenete a mente una cosa importante, non cercate mai di appropriarvi di quell’energia che può donarvi. Non distrug… - Jes912 : @serioouusly Perfetto anzi! Tu pensa quando la gente che non segue ig e Twitter vedrà quel limone tra Soledad e Del… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia quel Berlusconi garantisce lealtà a Draghi: 'Non drammatizzare vicende parlamentari, Forza Italia c'è' ... ovvero: il caro energia, l'inflazione, il Pnrr . Leggi anche Draghi vede Mattarella e lancia ...le voci insistenti delle ultime settimane di chi vorrebbe Draghi ancora a Palazzo Chigi anche dopo quel ...

Volkswagen ID. Buzz, nuovi dettagli. Avrà la ricarica bidirezionale | A quel punto potremo finalmente scoprire tutti i suoi segreti. Nell'attesa, la casa automobilistica ... Dunque, il multivan potrà essere utilizzato per alimentare di energia un'abitazione. Una ...

Quale energia per la transizione verde? OrvietoNews.it Guida al fotovoltaico: quanto costa, quanto si risparmia e come si sceglie Con il costo dell'energia che aumenta un sistema fotovoltaico può rappresentare un costo immediato ma un investimento per il futuro. Ecco una guida con tutte le informazioni di base per capire come in ...

Quattro incognite sul Next Generation Eu I tempi, le regole, la Bce, le commodities. Serve un approccio all'energia come con l'euro. Il ruolo di Francia e Italia ...

... ovvero: il caro, l'inflazione, il Pnrr . Leggi anche Draghi vede Mattarella e lancia ...le voci insistenti delle ultime settimane di chi vorrebbe Draghi ancora a Palazzo Chigi anche dopo...punto potremo finalmente scoprire tutti i suoi segreti. Nell'attesa, la casa automobilistica ... Dunque, il multivan potrà essere utilizzato per alimentare diun'abitazione. Una ...Con il costo dell'energia che aumenta un sistema fotovoltaico può rappresentare un costo immediato ma un investimento per il futuro. Ecco una guida con tutte le informazioni di base per capire come in ...I tempi, le regole, la Bce, le commodities. Serve un approccio all'energia come con l'euro. Il ruolo di Francia e Italia ...