Emergenza Juve, tutti i dubbi di Allegri : la probabile formazione contro il Villarreal: Senza Dybala, Chiellini e…

ROMA - Niente Dybala , niente super tridente in Champions League . Era previsto, dopo che la Joya è stato costretto ad abbandonare il derby all'alba del secondo tempo per un problema muscolare. Era ......grazie alle giocate di due ragazzini della Primavera lanciati in prima squadra in piena, ma anche per l'ennesimo gesto che comporterà delle reazioni a livello federale. 'TI MANDA LA' - ...ROMA - Niente Dybala, niente super tridente in Champions League. Era previsto, dopo che la Joya è stato costretto ad abbandonare il derby all’alba del secondo tempo per un problema muscolare. Era nell ...E’ di nuovo emergenza infortuni in casa Napoli. Dopo Lozano, Politano, Anguissa e e Lobotka, si ferma anche Insigne. Incerto il suo rientro anche per la gara di giovedì prossimo contro il Barcellona.