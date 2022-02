Elettricità, per il Comune di Salerno oltre 9 milioni: spesa è fuori controllo (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Erika Noschese Per l’Elettricità, spesa “fuori controllo” per il Comune di Salerno, con oltre nove milioni di euro. E’ quanto emerge dall’ultimo report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che ha stilato una classificazione dei costi di energia elettrica, acqua e gas sostenuti nel 2020 dai Comuni capoluogo di Provincia per il mantenimento delle loro strutture. Per quanto riguarda la spesa pubblica, invece, Parma è la regina tra le città capoluogo di Provincia per quanto riguarda la spesa pubblica. La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana ha stilato una classificazione dei costi di energia elettrica, acqua e gas sostenuti nel 2020 dai ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Erika Noschese Per l’” per ildi, connovedi euro. E’ quanto emerge dall’ultimo report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che ha stilato una classificazione dei costi di energia elettrica, acqua e gas sostenuti nel 2020 dai Comuni capoluogo di Provincia per il mantenimento delle loro strutture. Per quanto riguarda lapubblica, invece, Parma è la regina tra le città capoluogo di Provincia per quanto riguarda lapubblica. La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana ha stilato una classificazione dei costi di energia elettrica, acqua e gas sostenuti nel 2020 dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Elettricità per Gli sprechi della Campania spot per l'autonomia Una ricerca della Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana ha esaminato, per conto di Adnkronos, quanto le regioni italiane spendono per l'acqua, il gas e l'elettricità, attribuendo voti positivi alle amministrazioni più virtuose e sonore bocciature a quelle peggio gestite. In cima alla graduatoria ottenendo una tripla A figurano ...

Giacimenti di gas in Italia non sfruttati. Perché si compra gas dalla Russia e cosa sta cambiando Il Governo punta a raddoppiare l' estrazione di gas ad almeno 7 miliardi di metri cubi l'anno per ridurre le bollette del metano, come è ovvio, ma anche dell'elettricità, prodotta soprattutto ...

Comprerei la 500e, ma con quel che costa l'elettricità... Vaielettrico.it