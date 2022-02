Election Day: per amministrative e referendum si voterà lo stesso giorno? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un giorno unico in cui votare per il referendum sulla giustizia e le elezioni amministrative? Un'ipotesi che sta prendendo corpo, soprattutto per il suo risvolto economico: l'Election day infatti consentirebbe di risparmiare un bel "... Leggi su europa.today (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ununico in cui votare per ilsulla giustizia e le elezioni? Un'ipotesi che sta prendendo corpo, soprattutto per il suo risvolto economico: l'day infatti consentirebbe di risparmiare un bel "...

Advertising

LegaSalvini : NICOLA #PORRO DA APPLAUSI “La sostanza è che non vogliono fare l’election day con referendum Giustizia ed elezioni… - romatoday : Election Day: per amministrative e referendum si voterà lo stesso giorno? - Today_it : Election Day: per amministrative e referendum si voterà lo stesso giorno? - PalermoToday : Election Day: per amministrative e referendum si voterà lo stesso giorno? - Marco_chp1 : RT @Libero_official: #LucianaLamorgese pronta a negare l'election day per #referendum e comunali: obiettivo, non far raggiungere il quorum.… -