È morto Jamal Edwards | pioniere della musica rap in Gran Bretagna

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel 2006 ha fondato SB.TV, una piattaforma grazie alla quale ha scoperto artisti come Ed Sheeran, Rita Ora o Jessie J. A dare la notizia è stata la madre, anche se non si conoscono le causemorte. L'articolo proviene da DireDonna.

AGI - Èa soli 31 anniEdwards, il discografico e imprenditore musicale inglese pioniere della musica su YouTube che lancio' artisti come Dave, Ed Sheeran, Stormzy e Skepta. Lo ha reso noto la ...Edwards, il discografico inglese che fu tra i primi a scommettere sulla musica su YouTube e scoprì artisti del calibro di Ed Sheeran, Dave, Stormzy e Skepta. L'annuncio della scomparsa ...Edwards è stato il fondatore di SBTV, una piattaforma di musica urbana online che ha contribuito a lanciare le carriere di artisti come Dave, Ed Sheeran, ...L’imprenditore e star di YouTube Jamal Edwards è morto a 31 anni. La Sbtv, l'azienda che aveva fondato, lanciò artisti come Ed Sheeran ...