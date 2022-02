Dybala scaricato | Conte si prende l’argentino | Scambio e cash

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dybala scaricato

Calciomercatonews.com

Inter, i possibili colpi in entrata in attacco: c'èDa tempo l'attaccante designato da Beppe Marotta e Piero Ausilio è Gianluca Scamacca: i nerazzurri hanno già un accordo con il giocatore e ...Il giochino potrebbe essersi, ma il Derby è la sfida giusta per rialzare la testa. ... Confusionario, che si abbassa spesso per prendere palla, ma sbaglia diversi appoggi. Vlahovic ...Il tecnico del Tottemham Antonio Conte avrebbe mollato la pista Dybala: nel mirino c'è ora un altro giocatore argentino ...L'ex giocatore della Juve, Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della gestione di Dybala da parte di Allegri e di come ...