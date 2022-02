Dusan Vlahovic: nuovo amore per l’attaccante della Juve, di chi si tratta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il calciatore avrebbe intrapreso una relazione con Carolina Stramare Il colpo di mercato degli ultimi mesi è stato quello di Dusan Vlahovic, passato dalla Fiorentina alla Juventus. Il giocatore, intanto, fa parlare anche fuori dal campo. l’attaccante serbo, secondo le indiscrezioni lanciate da Novella 2000, sarebbe impegnato con Carolina Stramare ex Miss Italia. Vlahovic avrebbe infatti messo la parola fine alla relazione con l’influencer Maria Sole Pollio. il calciatore avrebbe conosciuto la Stramare già quando era a Firenze. Poi la relazione sarebbe continuata e i due avrebbero anche festeggiato insieme i loro compleanni. Come spiega Novella, “lui ha compiuto 22 anni il 28 gennaio mentre lei ha spento 23 candeline il 27. Tra i regali ricevuti dalla showgirl anche un Suv nuovo di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il calciatore avrebbe intrapreso una relazione con Carolina Stramare Il colpo di mercato degli ultimi mesi è stato quello di, passato dalla Fiorentina allantus. Il giocatore, intanto, fa parlare anche fuori dal campo.serbo, secondo le indiscrezioni lanciate da Novella 2000, sarebbe impegnato con Carolina Stramare ex Miss Italia.avrebbe infatti messo la parola fine alla relazione con l’influencer Maria Sole Pollio. il calciatore avrebbe conosciuto la Stramare già quando era a Firenze. Poi la relazione sarebbe continuata e i due avrebbero anche festeggiato insieme i loro compleanni. Come spiega Novella, “lui ha compiuto 22 anni il 28 gennaio mentre lei ha spento 23 candeline il 27. Tra i regali ricevuti dalla showgirl anche un Suvdi ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Vlahovic, la prima volta in Champions. Domani Dusan a Villarreal si ritroverà proiettato in una nuova dimensi… - SerieA : Si avvicina il primo #DerbyDellaMole di Dusan! ? @juventusfc #Vlahovic #JuveTorino #SerieATIM?? #WeAreCalcio - EnricoTurcato : Una cosa su Dusan #Vlahovic: stasera non ha segnato e ha faticato nelle conclusioni. Ma che duello fisico con Demir… - 361_magazine : #Juve nuovo amore per #dusanvlahovic - tvdellosport : ?? Vigilia di #UCL per la #Juventus. I bianconeri di Massimiliano #Allegri saranno di scena in casa del #Villarreal… -