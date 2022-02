Dusan Vlahovic, nuova squadra-nuovo amore: «la fidanzata è Carolina Stramare» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo gli ultimi gossip, la relazione sarebbe nata mesi fa, quando l’attaccante serbo indossava la maglia della Fiorentina: ora che si è trasferito alla Juventus, la love story pare essersi consolidata. D’altronde lei, ex Miss Italia, i colori bianconeri li porta da sempre nel cuore Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo gli ultimi gossip, la relazione sarebbe nata mesi fa, quando l’attaccante serbo indossava la maglia della Fiorentina: ora che si è trasferito alla Juventus, la love story pare essersi consolidata. D’altronde lei, ex Miss Italia, i colori bianconeri li porta da sempre nel cuore

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Vlahovic, la prima volta in Champions. Domani Dusan a Villarreal si ritroverà proiettato in una nuova dimensi… - SerieA : Si avvicina il primo #DerbyDellaMole di Dusan! ? @juventusfc #Vlahovic #JuveTorino #SerieATIM?? #WeAreCalcio - EnricoTurcato : Una cosa su Dusan #Vlahovic: stasera non ha segnato e ha faticato nelle conclusioni. Ma che duello fisico con Demir… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: GdS: 'Vlahovic, la prima volta in Champions. Domani Dusan a Villarreal si ritroverà proiettato in una nuova dimensione.… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? Vigilia di #UCL per la #Juventus. I bianconeri di Massimiliano #Allegri saranno di scena in casa del #Villarreal nell’a… -