Dusan Vlahovic, nuova squadra e nuovo amore: chi è la nuova fidanzata del bomber juventino (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dusan Vlahovic è da circa un mese su tutte le pagine sportive dopo il suo passaggio alla Juventus nella finestra di mercato di gennaio. Il bomber serbo si è presentato alla grande andando immediatamente in rete nella sua prima gara in bianconero. Ma negli ultimi giorni Vlahovic sta facendo parlare di sé non solo per le sue performance calcistiche, ma anche per quelle sentimentali. L'attaccante infatti secondo l'indiscrezione lanciata da Novella 2000 farebbe coppia con l'ex Miss Italia e oggi conduttrice Carolina Stramare. Il famoso settimanale di gossip nella sua ricostruzione attribuisce l'inizio della relazione ad alcuni mesi fa quando Dusan era ancora un giocatore della Fiorentina. Dove si sono conosciuti non è chiaro ma di sicuro Carolina non è esente dal mondo calcistico essendo volto di punta ...

