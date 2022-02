Due morti nel golpe in Burkina Faso, Damiba ordina inchiesta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Due civili sono stati uccisi e una decina feriti nel colpo di Stato militare avvenuto lo scorso mese in Burkina Faso, come hanno detto le autorità aggiungendo che il capo della giunta e presidente ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Due civili sono stati uccisi e una decina feriti nel colpo di Stato militare avvenuto lo scorso mese in, come hanno detto le autorità aggiungendo che il capo della giunta e presidente ad ...

Tornano a scendere ricoverati Covid in Umbria Nell'ultimo giorno sono stati registrati 369 (375 lunedì della scorsa settimana) nuovi positivi, 491 guariti e due morti. Gli attualmente positivi scendono a 11.049, 124 in meno. Sono stati ...

Iran, jet militare si schianta contro una scuola: 3 morti Tragedia in Iran. Un jet militare si e' schiantato contro una scuola – nella zona residenziale di Tabriz – uccidendo due membri dell'equipaggio e ...

