Dubai, niente da fare per Musetti con Djokovic. Attesa per Sinner (Di lunedì 21 febbraio 2022) Novak Djokovic tornava in campo 80 giorni dopo l’ultima volta. Dopo l’espulsione dall’Australia per la vicenda legata alla vaccinazione con la conseguente cancellazione dagli Australian Open, il serbo era atteso a Dubai per il 1° turno contro Lorenzo Musetti. E la settimana è di quelle delicate: in ballo c’è la posizione da numero 1 al mondo, contesa con Daniil Medvedev. Per il tennista di Carrara invece era l’occasione del remake dello scorso Roland Garros quando andò avanti di due set contro Nole, prima di cedere fisicamente e ritirarsi nel 5°. Ma sfortunatamente per il classe 2002 la rivincita non arriva: il serbo si impone nettamente con un doppio 6-3 e vola così al turno successivo. Nole vincente ma teso Accolto dalla standing ovation del pubblico, Djokovic ci impiega un po’ per carburare, visti anche i ... Leggi su zon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Novaktornava in campo 80 giorni dopo l’ultima volta. Dopo l’espulsione dall’Australia per la vicenda legata alla vaccinazione con la conseguente cancellazione dagli Australian Open, il serbo era atteso aper il 1° turno contro Lorenzo. E la settimana è di quelle delicate: in ballo c’è la posizione da numero 1 al mondo, contesa con Daniil Medvedev. Per il tennista di Carrara invece era l’occasione del remake dello scorso Roland Garros quando andò avanti di due set contro Nole, prima di cedere fisicamente e ritirarsi nel 5°. Ma sfortunatamente per il classe 2002 la rivincita non arriva: il serbo si impone nettamente con un doppio 6-3 e vola così al turno successivo. Nole vincente ma teso Accolto dalla standing ovation del pubblico,ci impiega un po’ per carburare, visti anche i ...

