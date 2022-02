"Donbass indipendente". Putin consegna un pezzo di Ucraina ai filorussi: lo zar alza la posta, guerra inevitabile? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Vladimir Putin ha deciso di riconoscere l'indipendenza delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk, nella regione Ucraina del Donbass. Il leader del Cremlino ha comunicato la presa di posizione del governo russo al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron. Si attende la replica dell'Unione europea, che già nelle scorse ore si era detta “pronta a reagire con la forza”. Vano l'appello che Josep Borrell, l'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera, ha rivolto alla Russia prima che questa prendesse la sua decisione: “Chiediamo al presidente Putin di rispettare il diritto internazionale e gli accordi di Minsk e di non riconoscere l'indipendenza di Donetsk e Lugansk”. Per Borrell quella che viene dalla Russa è “la più grande minaccia alla pace nella Ue dalla seconda ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Vladimirha deciso di riconoscere l'indipendenza delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk, nella regionedel. Il leader del Cremlino ha comunicato la presa di posizione del governo russo al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron. Si attende la replica dell'Unione europea, che già nelle scorse ore si era detta “pronta a reagire con la forza”. Vano l'appello che Josep Borrell, l'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera, ha rivolto alla Russia prima che questa prendesse la sua decisione: “Chiediamo al presidentedi rispettare il diritto internazionale e gli accordi di Minsk e di non riconoscere l'indipendenza di Donetsk e Lugansk”. Per Borrell quella che viene dalla Russa è “la più grande minaccia alla pace nella Ue dalla seconda ...

VicienzoMyo : @Nonzi83 ma il Donbass verrà considerato indipendente solo dalla Russia, per la comunità internazionale sarà Ucraina.... - JoeWolve : @REstaCorporate @Agenzia_Ansa Per la Russia il Donbass non è più Ucraina e da stato indipendente se chiederà aiuto ora Mosca lo aiuterà... - ccfashionbycc : RT @Libero_official: La Russia ha ufficialmente riconosciuto l'indipendenza del Donbass: la decisione di Vladimir Putin avrà delle consegue… - robymalagutti : RT @Libero_official: La Russia ha ufficialmente riconosciuto l'indipendenza del Donbass: la decisione di Vladimir Putin avrà delle consegue… - Marco02839896 : RT @Libero_official: La Russia ha ufficialmente riconosciuto l'indipendenza del Donbass: la decisione di Vladimir Putin avrà delle consegue… -