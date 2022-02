Donbass: Cremlino giudica prematuro l’incontro tra Biden e Putin (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nelle ultime settimane si è parlato molto dello scontro in corso sul confine Ucraino, ma nel Donbass la guerra si svolge da molti anni prima: infatti conflitto russo-ucraino è uno scontro diplomatico-militare in atto tra Russia ed Ucraina, iniziato nel febbraio del 2014. Il conflitto si incentra sullo status della Crimea, della regione del Donbass e sulla possibile adesione dell’Ucraina alla NATO. Le autorità dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nel Donbass, a metà febbraio 2022 hanno evacuato migliaia di civili, in maggioranza donne e bambini, trasferendoli nella regione russa di Rostov attraverso il posto doganale “Matveev Kurgan“. Sempre verso Rostov sono stati evacuati anche migliaia di civili provenienti da un’altra autoproclamata repubblica filorussa del Donbass, quella di Lugansk. In ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nelle ultime settimane si è parlato molto dello scontro in corso sul confine Ucraino, ma nella guerra si svolge da molti anni prima: infatti conflitto russo-ucraino è uno scontro diplomatico-militare in atto tra Russia ed Ucraina, iniziato nel febbraio del 2014. Il conflitto si incentra sullo status della Crimea, della regione dele sulla possibile adesione dell’Ucraina alla NATO. Le autorità dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nel, a metà febbraio 2022 hanno evacuato migliaia di civili, in maggioranza donne e bambini, trasferendoli nella regione russa di Rostov attraverso il posto doganale “Matveev Kurgan“. Sempre verso Rostov sono stati evacuati anche migliaia di civili provenienti da un’altra autoproclamata repubblica filorussa del, quella di Lugansk. In ...

Advertising

Tg1Rai : Due giorni fa a #Mosca la riunione del Consiglio di sicurezza straordinario in cui il Presidente #Putin ha riconosc… - fattoquotidiano : LA MOSSA DEL CREMLINO Il presidente esce allo scoperto: “La Nato ci mette in pericolo, a Kiev c’è un regime fanto… - repubblica : Ucraina, il Cremlino: 'Il Donbass ci ha chiesto aiuto contro Kiev'. Gli Usa: 'Pretesto per l'invasione' - konstantinaBel3 : RT @repubblica: Ucraina, il Cremlino: 'Il Donbass ci ha chiesto aiuto contro Kiev'. Gli Usa: 'Pretesto per l'invasione' - Yogaolic : RT @Lantidiplomatic: Importante dichiarazione del Cremlino #Donestk #Donbass -