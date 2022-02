Donbass, cos’è e dove si trova la regione dell’Ucraina possibile teatro della guerra con la Russia? (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Presidente della Russia, Vladimir Putin, ha riconosciuto l’indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e quindi ha inviato le truppe nella regione del Donbass per – a suo dire – “assicurare la pace”. Ma cos’è e dove si trova il Donbass, la regione dell’Ucraina che potrebbe fare da palco alla guerra con la Russia? Leggi anche: Cosa sta succedendo in Ucraina e cosa succede se la Russia invade il Paese? I motivi della possibile guerra Donbass, cos’è e dove si trova la regione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Presidente, Vladimir Putin, ha riconosciuto l’indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e quindi ha inviato le truppe nelladelper – a suo dire – “assicurare la pace”. Masiil, lache potrebbe fare da palco allacon la? Leggi anche: Cosa sta succedendo in Ucraina e cosa succede se lainvade il Paese? I motivisila...

Advertising

Kgb1964Morente : @susannaricciar1 @pietro_gentile @SkyTG24 Susanna, Susanna, cos'è tutta questa voglia di vedere 'schiattare' la gen… - herri_la : RT @CybercaffeL: Fino a ieri se chiedevi in giro cos'è il #Donbass ? Ti avrebbero risposto che l'era äl prevüstin, un parroco basso di stat… - NeroPerso : Scusate, in storia andavo male. Mi ricordate cos'è successo in Europa l'ultima volta che un dittatore ha invaso un… - atrotnoc : solo chi sa cos’è il Donbass e se ci sono più russi o ucraini potrà aver diritto di parola se chiedete a me - BroginiAlessio : Cos’è il #Donbass. Facciamo chiarezza sui fatti i questo territorio dal 2014 ad oggi. #Ucraina #Russia -