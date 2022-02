Donbass, Biden vieta ogni attività economica con le 'repubbliche' di Donetsk e Luhansk (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ucraina, la tensione ha fatto un passo avanti. l presidente degli Stati Uniti Joe Biden firmerà un ordine esecutivo che proibisce nuovi investimenti, commercio e finanziamenti da parte di cittadini ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ucraina, la tensione ha fatto un passo avanti. l presidente degli Stati Uniti Joefirmerà un ordine esecutivo che proibisce nuovi investimenti, commercio e finanziamenti da parte di cittadini ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin e Biden accettano il vertice proposto da Macron. Ma la Casa Bianca precisa: 'Purché non scatti l'inv… - Agenzia_Ansa : Attacchi nel Donbass. Zelensky: 'Difendeteci o faremo soli'. Biden convoca il consiglio per la sicurezza #ANSA nazi… - MediasetTgcom24 : Putin riconosce il Donbass #europa #biden #francese #russo #joebiden #emmanuelmacron #vladimirputin… - Raff_per_voi : L'errore strategico della #Nato (#Usa e alleati europei) é stato quello di aver dato militarmente strada a #Putin… - Kenzo07999025 : RT @P_Rava: 'Putin riconosce l'indipendenza del Donbass. Biden chiama Macron e Scholz'. Sbaglio o manca quello che, per le cheerleader, avr… -