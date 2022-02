Donazioni solidali | Farmacisti in Aiuto | “Grazie alla Banca di Credito Cooperativo – Agenzia 48 di Maccarese – continuiamo ad aiutare il territorio”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Donare solidarietà resta il gesto più generoso che si possa fare. E’ infattial sostegno delle tante persone che ci sostegno, se possiamoconcretamente chi ha bisogno. “L’48 didelladi, ad esempio, attraverso il suo direttore, il dott. Vincenzo Morgante, da anni dona un contributo economico ain, che viene poi utilizzato per finanziare i nostri progetti come il ‘Fondo di solidarietà’, attraverso il quale – spiega Tullio Dariol, presidente diin– stiamo aiutando molte persone suldel nostro Comune, tra cui la ragazza di Fregene affetta da SMA1 e Daniele, un giovane padre di quattro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donazioni solidali

Il Faro Online

Con il passare degli anni sempre più persone sono diventate più. In tantissimi, infatti, effettuanomensili, oin memoria di determinati soggetti, online. Anzi, secondo le ultime statistiche, pare che siano proprio i giovani ad ...Leper le Mimosevanno dai 3 agli 8 euro per ogni mazzo. L'iniziativa fa parte di un più ampio pacchetto di proposte dello Ior chiamato 'Primavera solidale ', in cui sono presenti ...Per quanto riguarda le beneficenze si è ritenuto di investire maggiormente sul territorio con una donazione da 500 euro all’associazione “La casa” con una spesa solidale, sono stati donati 1000 euro ...La Rete Solidale "Il Mondo che Vorrei" continua la raccolta dei ... è sostenere le famiglie in difficoltà economica cercando di fornire loro, grazie alle donazioni di Associazioni e privati cittadini, ...