Docente picchiato a sangue per aver richiamato gli alunni. "Temo che i mandanti siano i genitori" (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’episodio è accaduto a Casavatore, nel Napoletano. L'insegnante ha subito un’aggressione fuori la sua abitazione; a pestarlo cinque persone adulte Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’episodio è accaduto a Casavatore, nel Napoletano. L'insegnante ha subito un’aggressione fuori la sua abitazione; a pestarlo cinque persone adulte

Nellobr : Una vergogna il caso del docente picchiato dai genitori,le riforme nella scuola hanno portato i docenti allo sbarag… - damorantonio : RT @5stelletv: Solidarietà a Enrico Morabito picchiato sotto casa per un rimprovero in classe: docente finisce in ospedale - 5stelletv : Solidarietà a Enrico Morabito picchiato sotto casa per un rimprovero in classe: docente finisce in ospedale… - ilbisa2 : Docente denuncia: «Ho sgridato la classe, mi hanno picchiato dopo la lezione» - di_alediste43 : @rep_roma Nel napoletano : Docente denuncia: “Ho sgridato classe, mi hanno picchiato dopo la scuola. La rovina dei figli sono i genitori’ -