Djokovic ringrazia Ibrahimovic: "Tifo per il Milan" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Durante il pasticcio australiano di Melbourne, Zlatan Ibrahimovic aveva fatto sentire la sua voce in difesa di Novak Djokovic . Aveva detto: "Non è giusto doversi vaccinare per lavorare". Ora che il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Durante il pasticcio australiano di Melbourne, Zlatanaveva fatto sentire la sua voce in difesa di Novak. Aveva detto: "Non è giusto doversi vaccinare per lavorare". Ora che il ...

Advertising

Gazzetta_it : Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” - tommisacc : RT @Gazzetta_it: Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” - Rossonero__1899 : RT @Gazzetta_it: Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” - FCalcistiche : RT @Gazzetta_it: Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” - VincenzoLentin1 : RT @Gazzetta_it: Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” -