Djokovic ringrazia Ibra e pensa al Milan: "Speriamo di vincere lo scudetto" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tifoso Milanista dichiarato, Novak Djokovic esordirà a Dubai contro il tennista italiano Lorenzo Musetti, già affrontato al Roland Garros. I suoi pensieri, però, sono soprattutto per l'amico Zlatan ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tifosoista dichiarato, Novakesordirà a Dubai contro il tennista italiano Lorenzo Musetti, già affrontato al Roland Garros. I suoi pensieri, però, sono soprattutto per l'amico Zlatan ...

Advertising

Gazzetta_it : Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” - JaSamMenna : RT @Gazzetta_it: Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Djokovic ringrazia #Ibrahimovic: 'Apprezzo il sostegno, spero nello scudetto del #Milan' - cicciojumped3 : RT @Gazzetta_it: Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” - Quintomioo : RT @Gazzetta_it: Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” -